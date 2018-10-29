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Marca: Хулен Лопетеги попрощался с игроками «Реала»
На всякий случай.
Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги после разгрома от «Барселоны» (1:5) попрощался с игроками команды в связи с вероятной отставкой.
Как сообщает Marca, Лопетеги пожелал футболистам всего хорошего, сказав, что прощается с ними «на всякий случай» – официально его отставка еще не подтверждена.
- 52-летний тренер пришел в «Реал» на смену Зинедину Зидану летом нынешнего года.
- Сменщиком Лопетеги станет бывший тренер «Челси» Антонио Конте.
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