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Marca: Хулен Лопетеги попрощался с игроками «Реала»

Marca: Лопетеги попрощался с игроками «Реала»
Eurosport

33 мин. назад

На всякий случай.

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги после разгрома от «Барселоны» (1:5) попрощался с игроками команды в связи с вероятной отставкой.

Как сообщает Marca, Лопетеги пожелал футболистам всего хорошего, сказав, что прощается с ними «на всякий случай» – официально его отставка еще не подтверждена.

  • 52-летний тренер пришел в «Реал» на смену Зинедину Зидану летом нынешнего года.
  • Сменщиком Лопетеги станет бывший тренер «Челси» Антонио Конте.

У Лопетеги не было шансов в «Реале». Его подставил Зидан

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