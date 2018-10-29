Marca: Хулен Лопетеги попрощался с игроками «Реала»

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги после разгрома от «Барселоны» (1:5) попрощался с игроками команды в связи с вероятной отставкой.

Как сообщает Marca, Лопетеги пожелал футболистам всего хорошего, сказав, что прощается с ними «на всякий случай» – официально его отставка еще не подтверждена.

52-летний тренер пришел в «Реал» на смену Зинедину Зидану летом нынешнего года.

Сменщиком Лопетеги станет бывший тренер «Челси» Антонио Конте.

У Лопетеги не было шансов в «Реале». Его подставил Зидан

Подписывайся на нас ВК