Танкреди Палмери: «Перес встретится с братом Конте. В Кубке «Реалом» будет руководить Солари»

Итальянский журналист Танкреди Палмери поделился инсайдами о ситуации в мадридском «Реале».

«У Флорентино Переса сегодня запланирована встреча с братом Антонио Конте. Если стороны договорятся о сделке, о ней будет объявлено не раньше завтрашнего дня.

Сантьяго Солари будет исполнять обязанности главного тренера «Реала» во время игры с «Мелильей» в Кубке Испании в среду», – написал Палмери в твиттере.

Нынешний главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги будет уволен в связи с неудовлетворительными результатами. В воскресенье его команда с треском проиграла Класико «Барселоне» – 1:5.

Антонио Конте находится без работы после увольнения из «Челси» в июле текущего года.

Marca: Лопетеги попрощался с игроками «Реала»

Курлык! Подписывайся на наш твиттер