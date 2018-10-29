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Танкреди Палмери: «Перес встретится с братом Конте. В Кубке «Реалом» будет руководить Солари»

Палмери: «Перес встретится с братом Конте. В Кубке «Реалом» будет руководить Солари»
Eurosport

40 мин. назад

Про Хулена Лопетеги уже никто не говорит.

Итальянский журналист Танкреди Палмери поделился инсайдами о ситуации в мадридском «Реале».

«У Флорентино Переса сегодня запланирована встреча с братом Антонио Конте. Если стороны договорятся о сделке, о ней будет объявлено не раньше завтрашнего дня.

Сантьяго Солари будет исполнять обязанности главного тренера «Реала» во время игры с «Мелильей» в Кубке Испании в среду», – написал Палмери в твиттере.

  • Нынешний главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги будет уволен в связи с неудовлетворительными результатами. В воскресенье его команда с треском проиграла Класико «Барселоне» – 1:5.
  • Антонио Конте находится без работы после увольнения из «Челси» в июле текущего года.

Marca: Лопетеги попрощался с игроками «Реала»

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