Роналду – об уходе из «Реала»: «Перес расценивал наши отношения как бизнес, и я об этом знал»

Страйкер «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что уход из мадридского «Реала» произошел не совсем по инициативе футболиста.

«Он [Перес] всегда смотрел на наши отношения только с точки зрения бизнеса, и я об этом знал. То, что он мне говорил, никогда не шло от его сердца. Я ощущал в клубе, особенно со стороны президента, что ко мне больше не относятся так, как в начале. Первые 4-5 лет в «Реале» я себя идентифицировал как «Криштиану Роналду». Гораздо меньше ощущал это в дальнейшем. Перес смотрел на меня так, словно я больше не был для клуба чем-то существенным, если вы понимаете, о чем я.

И это дало мне понять, что надо уходить. Иногда я просматриваю новости, где говорится о том, что я просился из клуба. Конечно, это отчасти так, но правда в том, что у меня всегда было ощущение, что Перес меня не будет удерживать в «Реале». Потому что все упиралось в деньги. Если бы я уехал в Китай, то получал бы в пять раз больше, чем в «Ювентусе» или «Реале». Но я пришел сюда [в «Ювентус] не ради денег. Я так же, если не больше, зарабатывал в Испании. Разница в том, что здесь во мне правда нуждались. Они мне об этом говорили и давали это понять. Они это показали.

Мое решение не зависело от его ухода из клуба (Прим. Eurosport – речь о Зинедине Зидане). Зидан был для меня тем, что заставляло чувствовать себя лучше, учитывая ситуацию в клубе», – процитировал The Guardian интервью Криша изданию France Football.

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон утверждал, что Роналду покинул клуб после того, как Перес предложил Неймару гонорар вдвое выше.

За 10 матчей Серии А Криш напичкал соперников «Ювентуса» 7 голами.

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