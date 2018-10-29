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Роналду – об уходе из «Реала»: «Перес расценивал наши отношения как бизнес, и я об этом знал»
Криш срывает покровы.
Страйкер «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что уход из мадридского «Реала» произошел не совсем по инициативе футболиста.
«Он [Перес] всегда смотрел на наши отношения только с точки зрения бизнеса, и я об этом знал. То, что он мне говорил, никогда не шло от его сердца. Я ощущал в клубе, особенно со стороны президента, что ко мне больше не относятся так, как в начале. Первые 4-5 лет в «Реале» я себя идентифицировал как «Криштиану Роналду». Гораздо меньше ощущал это в дальнейшем. Перес смотрел на меня так, словно я больше не был для клуба чем-то существенным, если вы понимаете, о чем я.
И это дало мне понять, что надо уходить. Иногда я просматриваю новости, где говорится о том, что я просился из клуба. Конечно, это отчасти так, но правда в том, что у меня всегда было ощущение, что Перес меня не будет удерживать в «Реале». Потому что все упиралось в деньги. Если бы я уехал в Китай, то получал бы в пять раз больше, чем в «Ювентусе» или «Реале». Но я пришел сюда [в «Ювентус] не ради денег. Я так же, если не больше, зарабатывал в Испании. Разница в том, что здесь во мне правда нуждались. Они мне об этом говорили и давали это понять. Они это показали.
Мое решение не зависело от его ухода из клуба (Прим. Eurosport – речь о Зинедине Зидане). Зидан был для меня тем, что заставляло чувствовать себя лучше, учитывая ситуацию в клубе», – процитировал The Guardian интервью Криша изданию France Football.
- Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон утверждал, что Роналду покинул клуб после того, как Перес предложил Неймару гонорар вдвое выше.
- За 10 матчей Серии А Криш напичкал соперников «Ювентуса» 7 голами.