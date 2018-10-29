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Marca: Хулен Лопетеги провел утреннюю тренировку «Реала», хотя футболисты не ожидали его появления
Думали, что после Класико коуч с ними попрощался навсегда.
Утреннюю тренировку мадридского «Реала» провел пока еще главный тренер клуба Хулен Лопетеги. Этот факт стал неожиданностью для игроков «бланкос».
По информации Marca, футболисты не ожидали встречи с коучем: некоторые даже думали, что, прощаясь с игроками после Класико в раздевалке, Лопетеги официально попрощался с ними как тренер «Реала». Футболисты мадридской команды считали, что на тренировку придет Сантьяго Солари, который, по информации инсайдеров, останется и.о. главного тренера до перерыва не международные матчи.
- 28 октября «Реал» уступил в Класико: «Барселона» победила 5:1.
- 31 октября «Мадрид» сыграет с «Мелильей» в 1/16 Кубка Короля.
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