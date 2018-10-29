Marca: Хулен Лопетеги провел утреннюю тренировку «Реала», хотя футболисты не ожидали его появления

Утреннюю тренировку мадридского «Реала» провел пока еще главный тренер клуба Хулен Лопетеги. Этот факт стал неожиданностью для игроков «бланкос».

По информации Marca, футболисты не ожидали встречи с коучем: некоторые даже думали, что, прощаясь с игроками после Класико в раздевалке, Лопетеги официально попрощался с ними как тренер «Реала». Футболисты мадридской команды считали, что на тренировку придет Сантьяго Солари, который, по информации инсайдеров, останется и.о. главного тренера до перерыва не международные матчи.

28 октября «Реал» уступил в Класико: «Барселона» победила 5:1.

31 октября «Мадрид» сыграет с «Мелильей» в 1/16 Кубка Короля.

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках