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Deportes Cuatro: переговоры «Реала» с Конте сорваны – коуч считает, что не все игроки будут ему рады

Deportes Cuatro: переговоры «Реала» с Конте сорваны – коуч считает, что не все игроки будут ему рады
Eurosport

13 мин. назад

Послушал одного бельгийского вратаря?

Самый вероятный кандидат на замену Лопетеги не возглавит мадридский клуб.

После разгрома в Класико – «Барселона» прихлопнула «Реал» со счетом 5:1 – будущее главного тренера Хулена Лотепеги было предрешено. СМИ утверждали, что боссы клуба сместят специалиста после совета директоров в понедельник, а вместо него назначат экс-тренера «Челси» Антонио Конте. AS со ссылкой на испанский телеканал Deportes Cuatro утверждает, что переговоры мадридцев с итальянским коучем приостановлены. Причина – Конте считает, что не все в раздевалке «Реала» будут рады его видеть.

Ранее вратарь Тибо Куртуа заявил, что «покинул Лондон, чтобы с этим [работой с Конте] больше не столкнуться».

  • В таблице чемпионата Испании «Реал» уверенно прорывается к аутсайдерам на девятом месте.
  • Конте покинул «Челси» в июле 2018-го.
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Куртуа против Конте и Моуринью в «Реале»

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