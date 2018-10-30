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Deportes Cuatro: переговоры «Реала» с Конте сорваны – коуч считает, что не все игроки будут ему рады
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Самый вероятный кандидат на замену Лопетеги не возглавит мадридский клуб.
После разгрома в Класико – «Барселона» прихлопнула «Реал» со счетом 5:1 – будущее главного тренера Хулена Лотепеги было предрешено. СМИ утверждали, что боссы клуба сместят специалиста после совета директоров в понедельник, а вместо него назначат экс-тренера «Челси» Антонио Конте. AS со ссылкой на испанский телеканал Deportes Cuatro утверждает, что переговоры мадридцев с итальянским коучем приостановлены. Причина – Конте считает, что не все в раздевалке «Реала» будут рады его видеть.
Ранее вратарь Тибо Куртуа заявил, что «покинул Лондон, чтобы с этим [работой с Конте] больше не столкнуться».
- В таблице чемпионата Испании «Реал» уверенно прорывается к аутсайдерам на девятом месте.
- Конте покинул «Челси» в июле 2018-го.
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