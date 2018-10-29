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«Реал» назначил Сантьяго Солари исполняющим обязанности главного тренера
Случилось то, что должно было случиться.
«Реал Мадрид» официально уволил Хулена Лопетеги с поста главного тренера и назначил временного преемника.
В сообщении на официальном сайте мадридского клуба появилась информация о том, что с 30 октября команду временно возглавит коуч «Кастильи» Сантьяго Солари.
- 28 октября «Реал» уступил «Барселоне» в Класико со счетом 1:5.
- Хулен Лопетеги пришел в «Реал» летом 2018-го, прекратив работать со сборной Испании.
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