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Жозе Моуринью, Антонио Конте или Сергей Силкин? Кто из тренеров идеально подойдет «Реалу»

Моуринью, Конте или Силкин? Кто из тренеров идеально подойдет «Реалу»
Le Buzz

1 час назад

«Мадриду» нужен новый король.

«Реал» распрощался с Хуленом Лопетеги. Баск провалил Класико (1:5) и оправился за новыми приключениями. Исполняющим обязанности тренера в ближайших матчах станет Сантьяго Солари, но этот мужчина вряд ли рассматривается в качестве основного на долгие голы. «Мадриду» нужен коуч с большим именем и жаждой титулов. Помоги Фло Пересу сделать правильный выбор.

  • «Реал» завис на девятой строчке в Примере и отстает от «Барсы» уже на 7 очков.
  • В Лиге чемпионов мадридцы вернули лидерство только к четвертому туру.

«Реал» уволил Лопетеги

Конте – лучшая замена Лопетеги. У него авторитет и четкая философия

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