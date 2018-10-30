Eurosport
Жозе Моуринью, Антонио Конте или Сергей Силкин? Кто из тренеров идеально подойдет «Реалу»
«Мадриду» нужен новый король.
«Реал» распрощался с Хуленом Лопетеги. Баск провалил Класико (1:5) и оправился за новыми приключениями. Исполняющим обязанности тренера в ближайших матчах станет Сантьяго Солари, но этот мужчина вряд ли рассматривается в качестве основного на долгие голы. «Мадриду» нужен коуч с большим именем и жаждой титулов. Помоги Фло Пересу сделать правильный выбор.
- «Реал» завис на девятой строчке в Примере и отстает от «Барсы» уже на 7 очков.
- В Лиге чемпионов мадридцы вернули лидерство только к четвертому туру.
Конте – лучшая замена Лопетеги. У него авторитет и четкая философия
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