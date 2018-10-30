Заявление «Реала» по Лопетеги: «Есть большое несоответствие между качеством игроков и результатами»

«Реал» выпустил официальное заявление по отставке Хулена Лопетеги с поста главного тренера.

«Это взвешенное решение принято, чтобы изменить динамику выступлений главной команды, пока все цели нынешнего сезона еще можно достичь.

Совет директоров понимает, что есть большое несоответствие между качеством игроков «Реала» – восемь из них были номинированы на «Золотой мяч», что является беспрецедентным случаем в истории клуба – и текущими результатами.

Клуб благодарит Хулена Лопетеги и его тренерский штаб за их усилия и желает всего самого лучшего в дальнейшей карьере», – говорится на сайте клуба.

В июне 2018-го Лопетеги заключил с «Реалом» трехлетний контракт, за что был уволен с поста главного тренера сборной Испании за день до старта ЧМ.

28 октября «Реал» уступил «Барселоне» в Класико со счетом 1:5. После 11 туров мадридцы идут на девятом месте.

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