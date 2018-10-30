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Экс-глава «Реала» Рамон Кальдерон: «Отставка Хулена Лопетеги – еще одна прихоть Флорентино Переса»
Экс-босс мадридцев не считает вновником всех бед Хулена.
Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон прокомментировал отставку Хулена Лопетеги с поста главного тренера Королевского клуба.
«К сожалению, это еще одна прихоть президента Переса. Если Лопетеги был правильным человеком для команды в июне, он не может теперь стать непригодным через четыре месяца. Он подписал его всего за два дня до старта ЧМ-2018, чем навредил сборной Испании, а теперь уволил его. Вот в чем проблема. Я думаю, что обвинять тут надо не Лопетеги.
А вообще главная проблема – это продажа Криштиану Роналду. Сейчас мы расплачиваемся за эту историческую ошибку», – цитирует Кальдерона FourFourTwo.
- В июне 2018-го Лопетеги заключил с «Реалом» трехлетний контракт, за что был уволен из сборной Испании перед стартом ЧМ.
- 28 октября «Реал» уступил «Барселоне» в Класико со счетом 1:5, что послужило поводом для отставки Хулена. После 11-ти туров мадридцы идут на девятом месте.
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