Лопетеги помог «Реалу». Хулен опустил клуб на дно – там ему самое место

Зинедин Зидан катапультировал Флорентино Переса в новую реальность. Ту, где игроки «Мадрида» не скандалят и не распускают зловонные бактерии по раздевалке. Ту, где лидера всегда можно удержать, если просто поговорить раз на раз. Ту, где вообще не нужны деньги на трансферы. Ту, где «Реал» сначала стал первым клубом, который дважды подряд взял ЛЧ, а затем вообще оформил хет-трик в главном клубном турнире планеты.

Все эти 2,5 года «Мадрид» жил в раю, собирая титулы и неминуемо теряя мотивацию. Потом Зидан грамотно и вовремя ушел, а Перес поступил очень мудро и провел шоковую терапию. Президент понимал: либо Лопетеги сразу же всех порвет, и фаны забудут о Зизу, либо так провалится, что команда резко взбодрится и сотрет из памяти все, чего добилась раньше. Сработал второй сценарий: Суперкубок теперь у «Атлетико», безголевой рекорд обновлен, «Барселона» превратила Класико в публичную казнь, а в таблицу чемпионата откровенно больно смотреть.

Роль Хулена была такой же, как у «Леганеса» в прошлом сезоне. Зидан намеренно слил Кубок жесткому андердогу – француз будил в игроках гордость. С Лопетеги все аналогично: он приглашался для того, чтобы «Реал» прочувствовал ногами дно и поскорее от него оттолкнулся.

Перес абсолютно прав. Лучше полгода пострадать и повынимать мячи из сетки, а потом разозлиться и снова всех гасить, чем быть как «Барселона» или «Бавария», которые годами в топе еврофутбола, но стабильно ломают клыки об Лигу чемпионов и заканчивают сезоны в депрессии.

Хулен Лопетеги переживает во время Класико Getty Images

Крах Лопетеги – прекрасный урок для всех. Хулен поймет, что кидать команду, переподписав контракт, – моветон, за который обязательно прилетит возмездие. Перес осознает, что расставаться с трансферным бюджетом нужно чуть охотнее, особенно если ты потерял Роналду. Игроки догадаются, что пора скорее исправляться, демонстрировать уровень и вообще включать раскованность, потому что хуже, чем сейчас, быть уже не может. А фанаты вспомнят про три Кубка чемпионов и переживут непростые времена, поддерживая приболевший клуб.

Так что Лопетеги действительно справился с миссией, причем в кратчайшие сроки. Осталось найти человека (Конте? Солари? Гути?), который подхватит «Реал» так же триумфально, как Зидан после Бенитеса в 2016 году.

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