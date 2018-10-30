Журналист Sky Sport Italia: «Реал» интересуется Конте, но Антонио нравится «МЮ»

Журналист Sky Sport Italia Джованни Гвардала прокомментировал возможное назначение итальянского тренера Антонио Конте в «Реал».

«После отпуска Конте вернется в Лондон. Вокруг будущего Антонио много слухов, «Реал» хочет позвать его, но ему очень нравится «Манчестер Юнайтед». Там есть такие футболисты, как Погба, с которым он раньше работал в «Ювентусе». И он всегда мечтал подписать Санчеса, Эрреру и Лукаку. На данный момент с «Реалом» ничего не решено», – цитирует Гвардалу Calciomercato.

Последним местом работы Конте был «Челси».

Место в «Реале» стало вакантным после увольнения Хулена Лопетеги.

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