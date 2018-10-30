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AS: Микаэль Лаудруп отказался возглавить «Реал»
Силкин тоже сказал «нет».
Бывший главный тренер «Спартака» Микаэль Лаудруп отказался возглавить мадридский «Реал».
Как пишет AS, 53-летний датчанин был в числе вариантов, которые рассматривал Флорентино Перес после возникших трудностей в переговорах с Антонио Конте.
Источник из окружения Лаудрупа сообщил, что тренер не уверен в перспективах «Реала». Кроме того, ему не нравится нестабильная обстановка внутри клуба – поэтому Микаэль сказал Пересу «нет».
- Датчанин играл за «Реал» в 1994-1996 годах.
- Последним клубом в тренерской карьере Лаудрупа был «Аль-Райян» из Катара.
Заявление «Реала» по Лопетеги: «Есть большое несоответствие между качеством игроков и результатами»
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