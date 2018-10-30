Getty Images

AS: Микаэль Лаудруп отказался возглавить «Реал»

AS: Лаудруп отказался возглавить «Реал»
Eurosport

12 мин. назад

Силкин тоже сказал «нет».

Бывший главный тренер «Спартака» Микаэль Лаудруп отказался возглавить мадридский «Реал».

Как пишет AS, 53-летний датчанин был в числе вариантов, которые рассматривал Флорентино Перес после возникших трудностей в переговорах с Антонио Конте.

Источник из окружения Лаудрупа сообщил, что тренер не уверен в перспективах «Реала». Кроме того, ему не нравится нестабильная обстановка внутри клуба – поэтому Микаэль сказал Пересу «нет».

  • Датчанин играл за «Реал» в 1994-1996 годах.
  • Последним клубом в тренерской карьере Лаудрупа был «Аль-Райян» из Катара.

Заявление «Реала» по Лопетеги: «Есть большое несоответствие между качеством игроков и результатами»

Eurosport Вконтакте

Подписывайся на нас ВК

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Мощные падения с байков, великов и лыж, футбольные фэйлы и борцовские безумия в новом WATTS

10:00
Популярные видео
Бенефис 19-летнего Петтерсcона, который оказался слишком быстрым для стариков «Миннесоты»
 707 просмотров8 ч
Игроки «Калгари» узнали, что Мэттьюза нет, осмелели и разбили «Торонто»
 456 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться