Getty Images

Кроос: «Крупнейшее поражение для игроков – увольнение тренера. Лопетеги – прекрасный менеджер»

Кроос: «Крупнейшее поражение для игроков – увольнение тренера. Лопетеги – прекрасный менеджер»
Eurosport

47 мин. назадОбновлено 40 мин. назад

Немец поддержал коуча, которого выдворил Перес.

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал отставку главного тренера команды Хулена Лопетеги.

«Крупнейшее поражение для игроков бывает тогда, когда тренеру приходится уйти. Особенно в этом случае, потому что Лопетеги – прекрасный тренер и прекрасный человек. Спасибо, Хулен!» – написал Кроос в твиттере.

  • Лопетеги был уволен из «Реала», проведя всего 14 матчей во главе команды.
  • Временно исполняющим обязанности тренера «галактикос» стал Сантьяго Солари.

Солари – о матче Кубка Испании с «Мелильей»: «Реал» должен показать яйца»

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на наш инстаграм

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Мощные падения с байков, великов и лыж, футбольные фэйлы и борцовские безумия в новом WATTS

10:00
Популярные видео
Бенефис 19-летнего Петтерсcона, который оказался слишком быстрым для стариков «Миннесоты»
 871 просмотров10 ч
Игроки «Калгари» узнали, что Мэттьюза нет, осмелели и разбили «Торонто»
 511 просмотров9 ч
А еще вам может понравиться