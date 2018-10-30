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Кроос: «Крупнейшее поражение для игроков – увольнение тренера. Лопетеги – прекрасный менеджер»
Немец поддержал коуча, которого выдворил Перес.
Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал отставку главного тренера команды Хулена Лопетеги.
«Крупнейшее поражение для игроков бывает тогда, когда тренеру приходится уйти. Особенно в этом случае, потому что Лопетеги – прекрасный тренер и прекрасный человек. Спасибо, Хулен!» – написал Кроос в твиттере.
- Лопетеги был уволен из «Реала», проведя всего 14 матчей во главе команды.
- Временно исполняющим обязанности тренера «галактикос» стал Сантьяго Солари.
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