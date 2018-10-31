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«Вы вообще помните, футболку какого клуба носите?» Рамос лайкнул пост с критикой игроков «Реала»
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Капитан «Реала» Серхио Рамос после разгрома от «Барселоны» лайкнул пост с критикой игроков мадридского клуба.
«Ладно, с нас хватит. Что это было, что?! Вы вообще помните, футболку какого клуба носите? Помните? Почему Куртуа стоял в воротах? Он вообще в курсе, что он вратарь? Он бесполезен. Ужасная оборона – Начо в худшей форме, Варан не знает, что делать, после того как стал чемпионом мира.
Единственные, кто хоть что-то делал – Марсело и Рамос, хотя и они ошибались в защите. Полузащита? Ее нет. Атака? Аналогично. Тренер? Его уволят. Вся эта ситуация сложилась из-за того, что футболисты играют без мотивации, без желания побеждать. Они просто бегают по полю непонятно зачем. Не хочу продолжать, иначе это превратится в огромный пост со всеми проблемами этой команды», – написано в посте.
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