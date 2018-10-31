Sky Sports: экс-тренер «Челси» Антонио Конте отказал «Реалу»

Экс-тренер «Ювентуса» и «Челси» Антонио Конте отказался возглавить мадридский «Реал». Итальянец считает, что это не тот проект, который подходит ему на данный момент.

Еще Антонио он не разделяет планы, озвученные руководством «Мадрида», сообщает Sky Sports.

«Реал» остался без тренера после Класико. Хулен Лопетеги был уволен после поражения от «Барселоны» со счетом 1:5.

Ранее от работы в Мадриде отказался Микаэль Лаудруп.

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках