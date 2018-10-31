Лионель Месси вернулся к тренировкам с «Барселоной»

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси возобновил тренировки с командой.

Месси получил травму руки в матче девятого тура чемпионата Испании против «Севильи», который состоялся 20 октября, и пропустил встречу с мадридским «Реалом» в десятом туре.

Теперь Лео вернулся к занятиям – в ноябре Эрнесто Вальверде снова сможет задействовать его в матчах Примеры и Лиги чемпионов.

«Барселона» в отсутствие Месси победила «Интер» в Лиге чемпионов (2:0) и разгромила «Реал» в Класико (5:1).

После этого поражения главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги был отправлен в отставку.

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