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Лионель Месси вернулся к тренировкам с «Барселоной»

Месси вернулся к тренировкам
Eurosport

1 час назад

Главное оружие «сине-гранатовых» снова в строю.

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси возобновил тренировки с командой.

Месси получил травму руки в матче девятого тура чемпионата Испании против «Севильи», который состоялся 20 октября, и пропустил встречу с мадридским «Реалом» в десятом туре.

Теперь Лео вернулся к занятиям – в ноябре Эрнесто Вальверде снова сможет задействовать его в матчах Примеры и Лиги чемпионов.

  • «Барселона» в отсутствие Месси победила «Интер» в Лиге чемпионов (2:0) и разгромила «Реал» в Класико (5:1).
  • После этого поражения главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги был отправлен в отставку.

Месси: «Удивился, что Роналду перешел в «Ювентус», не представлял его вне «Мадрида»

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