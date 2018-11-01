Cadena COPE: «Реал» перехватил Винисиуса у «Барселоны» и заплатил за него 61 млн евро

Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор мог перейти в «Барселону», которая заприметила его на юниорском чемпионате мира U-17.

Каталонский клуб уже договорился о переходе с агентом игрока, но «Фламенго» продлил с юниором контракт, в котором поставил сумму отступных в размере 45 миллионов евро. В итоге Винисиус выкупил «Реал», заплатил помимо клаусулы 8 миллионов на посредников и столько же семье бразильца (в сумме 61 миллион еаро), сообщает Cadena COPE.

Винисиус забил четыре мяча в пяти играх за «Кастилью».

За главную команду бразилец сыграл два матча.

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