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Кальдерон: «Конте хотел привести в штаб «Реала» 5 человек, 3-летний контракт и свободу в трансферах»

Кальдерон: «Конте хотел привести в штаб «Реала» 5 человек, 3-летний контракт и свободу в трансферах»
Eurosport

1 час назад

Слишком жирные хотелки для Мадрида.

Экс-президент «бланкос» Рамон Кальдерон озвучил причины, по которым командировка Антонио Конте в «Реал» не состоялась.

«Он попросил контракт, рассчитанный на три года, а также хотел привести в штаб «Реала» пятерых специалистов и свободу в трансферах. Все это Флорентино Перес не собирается терпеть», – передает Daily Mail слова Кальдерона в эфире BBC Radio 5.

  • «Реал» после увольнения Хулена Лопетеги временно возглавил коуч «Кастильи» Сантьяго Солари.
  • Последнее место работы Антонио Конте – лондонский «Челси», откуда он был уволен по итогу сезона-2017/18.
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