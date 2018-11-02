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Кальдерон: «Конте хотел привести в штаб «Реала» 5 человек, 3-летний контракт и свободу в трансферах»
Слишком жирные хотелки для Мадрида.
Экс-президент «бланкос» Рамон Кальдерон озвучил причины, по которым командировка Антонио Конте в «Реал» не состоялась.
«Он попросил контракт, рассчитанный на три года, а также хотел привести в штаб «Реала» пятерых специалистов и свободу в трансферах. Все это Флорентино Перес не собирается терпеть», – передает Daily Mail слова Кальдерона в эфире BBC Radio 5.
- «Реал» после увольнения Хулена Лопетеги временно возглавил коуч «Кастильи» Сантьяго Солари.
- Последнее место работы Антонио Конте – лондонский «Челси», откуда он был уволен по итогу сезона-2017/18.
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