«Барселоне» лучше без Месси. Лео выбрал идеальное время для травмы

В середине октября Анхель Каппа – бывший помощник Луиса Менотти в сборной Аргентины – попал в заголовки медиа. Его цитата: «Я согласен с Марадоной, мы не должны обожествлять Месси. Он чудесный игрок, но во многом продукт маркетинга. Правда, без него «Барселона» шла бы на 10-м месте – он спас команду во многих матчах сезона».

Самый примитивный способ опровергнуть точку зрения Каппы – исключить голы и результативные передачи Месси, а очки, которые «Барселона» набрала благодаря Лео, отдать соперникам. Даже в этом случае Анхель слегка преувеличивает. Без прямого влияния Месси на результат каталонцы набрали бы всего на пять очков меньше и шли бы на седьмом месте.

Лионель МессиGetty Images

Разумеется, такой подсчет не дружит с логикой. Во-первых, Месси заменил бы другой игрок – вряд ли он был бы так же полезен, но в теории мог повлиять на исход. Во-вторых, польза Лео не ограничивается голами и ассистами – еще аргентинец делает предголевые передачи и стягивает на себя соперников. Партнерам становится проще.

В матчах самой распространенной категории «Барселоны» Месси вообще незаменим. Если Гвардиола придумал лучший коллективный прием по вскрытию автобусов, то Лео представляет достойную индивидуальную альтернативу. После того, как «Барса» частично отказалась от своих принципов, зависимость от Месси в таких играх только возросла.

Матчи с «Интером» и «Реалом» – та редкая категория игр, где «Барса» может справиться без Лео. Более того, команде даже легче реализовать тактический план против таких соперников, когда Месси на поле нет.

«Интер» приехал на «Камп Ноу» со смелой тактикой. Спаллетти учел положительный опыт матчей с «Тоттенхэмом» и «Миланом» и попросил прессинговать «Барсу» так же высоко. При таком сценарии каталонцам нелегко в принципе: из-за того, что Месси стягивается к мячу, задача только усложняется. Лео банально не создает ширину на фланге, смещается в центр и сокращает пространство, которое нужно занять сопернику. Когда между игроками небольшая дистанция, их проще запрессинговать и спровоцировать на ошибку.

О важности соблюдения позиций два года назад рассказывал Денис Суарес: «Каждый должен уважать свою роль. Благодаря этому создаются треугольники. Игроки получают варианты для продвижения. Вариант для паса есть всегда. Помню, когда я только пришел во вторую команду, я играл в центре полузащиты, но слишком много двигался. Тренер подозвал меня, разделил поле на зоны и сказал: «Вот твоя зона: расслабься, жди мяча здесь, ты обязательно его получишь. Не нужно бродить по полю, мяч придет к тебе сам».

Без Лео каталонцы занимали оптимальные позиции, чтобы пробить прессинг «Интера». Вальверде использовал вместо Месси Рафинью, тот идеально исполнил роль и максимально широко открывался на фланге. В результате защитники гостей не могли поддержать прессинг полузащиты, из-за этого возникали огромные расстояния между линиями. Туда заряжали передачи Тер Штеген, Артур и Бускетс.

Матч с «Реал Сосьедад» в ноябре 2016-го. Месси слишком рано сместился в центр, крайний защитник соперника выдвинулся на Ракитича и замкнул прессинг. Если бы Месси остался на фланге, он бы заблокировал противника, а Ракитич получил мяч без опекиEurosport

Матч с «Интером», октябрь 2018-го. Рафинья и вся троица «Барсы» соблюдает позиции. Благодаря этому создают пространство между линиями. Через эту зону легко пройти прессингEurosport

Против «Реала» ключевую роль сыграл прессинг и контрпрессинг «Барсы». Месси в нем, как правило, слабое звено, его лень и недисциплинированность уничтожали всю идею каталонцев при предыдущих тренерах. Луис Энрике даже перестраивал «Барселону» на 4-4-2, но недоработки Лео проявлялись, даже когда он выходил в нападение. В этом тексте объяснялось, как Месси подставлял Ракитича и Бускетса – грубо говоря, они пахали за двоих.

Благодаря отсутствию Лео «Барса» не позволила «Мадриду» выбраться со своей половины в первом тайме Класико. За 45 минут гости сделали только 37 передач на трети «Барсы» – это в два раза меньше, чем у соперников. На своей трети передач было даже больше – 57. «Мадрид» не справился с давлением Вальверде, ошибки совершали даже техничные Марсело и Рамос.

Конечно, не факт, что с Месси «Барселона» сыграла бы хуже – возможно, соперник подкорректировал бы тактику. И уж точно преступление недооценивать умнейших полузащитников: в индивидуальном плане Бускетс, Артур и Ракитич выдали одну из лучших недель в карьере.

Суровая правда для Месси в том, что стиль Вальверде легче воплотить именно без него. В «Атлетике» коуч отличался высоким прессингом – по интенсивности давления «Бильбао» входил в пятерку лучших команд Ла Лиги. Понимая, что Лео не сыграет в этих матчах, Эрнесто вернулся к любимой тактике. Она помогла «Барсе» против «Интера» и «Реала».

Суровая правда для Вальверде в том, что без Месси ему будет тяжело на дистанции сезона. Он не любитель строить позиционный футбол, против автобусов ему нужен Лео. Таких матчей в сезоне «Барсы» примерно 70%. Они больше влияют на исход кампании, чем конкретные игры в определенных условиях с «Интером» и «Мадридом».

Прошлая неделя – хорошее доказательство, что «Барса» способна заменить Месси. После победы над «Интером» команда практически вышла из самой сложной группы ЛЧ. Благодаря победе в Класико оторвалась от «Реала» на семь очков и запустила поиск нового тренера для «Мадрида». Не стоит забывать лишь о контексте. Лео по-прежнему важен для «Барселоны» – просто он выбыл в наиболее подходящий момент.

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