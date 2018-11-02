Антонио Конте отказал «Реалу» из-за Фло Переса. «Мадриду» не найти нового топ-тренера

Когда «Мадрид» увольнял Лопетеги, казалось, что с Антонио Конте уже обо всем договорились – осталось только подписать контракт, провести презентацию и познакомить с игроками. Но потом итальянец внезапно слетел, причем сам – видимо, понял, что в сегодняшнем «Реале» можно только похоронить репутацию топ-специалиста.

Остальные кандидатуры тоже отвернулись – слился даже Лаудруп, которому вообще нечего терять в плане имиджа. Ситуация крайне печальная и даже абсурдная: тренеры больше не мечтают о «Мадриде» – наоборот, шарахаются от него, как от протянутой в подземном переходе шапки.

Пока что командой рулит Сантьяго Солари – его назначили как временного коуча, но есть ощущение, что он и доведет «Реал» до конца сезона. Потому что больше некому.

Сантьяго Солари на тренировке «Реала»Getty Images

Виноват, как и всегда, Флорентино Перес. Во-первых, люди элементарно опасаются «Реала»: например, они не представляют, сколько им выделят на трансферы. Пока «Барса» отдает по 150 млн на Коу и Дембеле, в Мадриде годами проворачивают скромные сделки (до 50 млн) и уже не вспоминают об эпохе «галактикос». Ничего не изменилось даже после того, как клуб лишился Роналду: Перес объявил курс на молодежь, а Лопетеги остался без страйкера. Скорее всего, Хулену обещали усиление в атаку (Икарди? Азара? Кейна?), но фактически кинули, забрав из Франции никакущего Диаса.

Поэтому любой респектабельный тренер рассуждает так: лучше пойти менеджером в АПЛ и хоть как-то участвовать в трансферах, чем зависеть от настроения президента, месяцами выпрашивать новых футболистов, а потом париться, что взяли совсем не того. Короче: у «Реала» сейчас нет менеджмента, но есть бардак. И это трагедия.

Во-вторых, Перес не делит коучей на тех, кому можно навязывать состав, и на тех, кому нельзя. Он давил на всех тренеров, кроме, вероятно, Зидана. Анчелотти пришлось купить и выпускать Эдегора, Бенитес выбирал состав на Класико по Transfermarkt, а Лопетеги был вынужден ставить в раму президентского фаворита Куртуа и вообще разбираться в чехарде киперов. Тот же Конте, трудившийся в здоровых клубах с адекватными боссами, подал бы в отставку после первой же строгой рекомендации от Фло. Значит, упрямый и принципиальный итальянец поступил здраво, отказавшись от заведомо некомфортной должности.

Кроме того, сейчас в целом ультранегативный момент, чтобы идти в «Реал». «Барса» далеко, голы заколачивать некому, четвертую подряд ЛЧ брать тоже некем – очевидно, что любой мужчина проиграет на фоне Зидана. Ну, и зачем садиться в тонущее корыто, за которым следит весь мир и которое навсегда останется в биографии? Правильно, незачем.

Так что букмекеры, наградившие камбэк Зизу в «Реал» коэффициентом 101, абсолютно правы. Вероятность того, что элитный здравомыслящий тренер (не только мудрый Зинедин) возьмется за этот балаган, как раз меньше одного процента.

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