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Globo Esporte: экс-футболист «Барселоны» Роналдиньо лишился паспорта из-за долгов

Globo Esporte: Роналдиньо лишился паспорта из-за долгов
Eurosport

45 мин. назад

У гения проблемы.

Бразильский суд арестовал паспорт легенды «Барселоны» и «селесао» Роналдиньо из-за неуплаты долга.

В 2015 году Ронни оштрафовали на 2,2 миллиона евро за нанесение экологического ущерба при строительстве склада и рыболовной платформы в запрещенном месте. Но футболист так и не уплатил штраф, поэтому его паспорт пришлось изъять, сообщает Globo Esporte.

  • Роналдиньо завершил карьеру в 2015 году в бразильском «Флуминенсе».
  • В 2005-м бразилец стал обладателем «Золотого мяча».
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