«Реал» отказался от Антонио Конте – и правильно. Иначе клуб предал бы принципы

За последние годы «Реал» изменился. Успехи Зидана убедили даже Флорентино Переса в том, что хаотичные перестановки и погоня за звездами – не лучший способ организации команды.

Мадридцы сосредоточились на развитии молодежи и вместо селебрити отобрали просто хороших игроков. Даже уход Зидана не привел президента к отказу от плана. Теперь Флорентино не набирает клики, а играет в стратегию: грамотно рассчитывает все мелочи, чтобы «Мадрид» на долгие годы получил сильную концепцию.

Чтобы не отказываться от идеи, «Реал» не купил прямую замену Криштиану Роналду. Азар, Икарди, Кейн, Мбаппе – эти громкие имена вернули бы мадридцев на несколько лет назад, когда скандалы со звездами были куда привычнее, чем трофеи. Вместо этого богатейший клуб мира пригласил талантливых Альваро Одриосолу и Мариано Диаса.

Плохие результаты Лопетеги ставили Переса в трудное положение. Властный и переменчивый мужчина должен был либо до конца держаться изначального сценария и забить на место в середине таблицы, либо искать компромисс уже без Хулена.

Florentino Pérez y Julen Lopetegui, Real MadridGetty Images

Перес выбрал второй вариант и наградил Лопетеги званием главного неудачника года. Следующая развилка перед боссом «Реала»: ремейк чуда Зидана с очередным человеком из клубной структуры или проверенный вариант со стороны.

Если бы Пересу надоело рисковать, самым надежным выбором стал бы Антонио Конте. У итальянца есть опыт побед в топ-чемпионатах, его контратакующий «Челси» с тремя защитниками стал сенсацией в Англии, а остальные тренеры такого уровня вряд ли покинут клубы в ближайшее время.

Но в «Реале» поняли, что назначение Конте будет ошибкой. Клуб уже приглашал точно такого же тренера, недостатки и достоинства которого копирует Антонио. Это было восемь лет назад, и мадридцы были тогда совсем другим клубом, чем сейчас. После серенького Пеллегрини Перес заманил в столицу Жозе Моуринью, только что завоевавшего требл с «Интером».

Особенный начал священную войну с «Барселоной» Гвардиолы и на второй сезон отобрал у нее титул, противопоставив резкие контратаки тотальному контролю. Но вместе с чемпионством и рекордом Ла Лиги по голам, который до сих пор дорог Моуринью, в Мадрид пришли ссоры, скандалы и интриги.

Легендарный Касильяс сел в запас, Педро Леона Моуринью откровенно ненавидел, а фанатичное желание превзойти Пепа разрывало «Реал» изнутри. К концу мадридской карьеры Жозе одинаково устали и тренер, и клуб. Команда разбилась на группки, португалец агрессивно оправдывал методы. Существовать в таком режиме на постоянной основе было невозможно.

Икер Касильяс и Жозе МоуриньюEurosport

Все это звучит знакомо. С тех пор Моуринью проделал похожий путь в «Челси», а после него «синих» возглавил Антонио Конте, наследие которого почти не отличается от выжженной земли португальца.

Конте прекрасно организовал «Челси» и разорвал Премьер-лигу с Костой, Азаром и Канте, после чего уничтожил сам себя. На второй сезон тактика итальянца уже не удивляла соперников, а его авторитет был втоптан в землю после показательных и несправедливых казней Диего Косты и Давида Луиса.

Тренер затаил обиду на испанского нападающего, который зимой чуть не свалил втихаря в Китай, и после победы в чемпионате погнал его из команды. Луиса, поддержавшего приятеля, Конте молниеносно усадил в запас, а у руководства в ультимативной форме потребовал усиления.

Когда Конте ушел из «Челси», его вспоминали не за чемпионство, а за постоянные ссоры, истерики и неадекватные решения. Вместо результативного Косты он пригласил вялого Альваро Морату. Когда испанец впал в депрессию, тренер почти открыто кричал на конференциях, чтобы ему купили Жиру.

Антонио КонтеGetty Images

Раньше его эпатаж и неуемная энергия заводили весь клуб, а теперь бесили каждого, кто видел поведение Конте. Он выглядел обреченным еще до середины второго сезона в «Челси». То же самое когда-то происходило и с Моуринью.

Антонио, как и Жозе, способен на локальный успех, быструю отладку команды и титулы. Если бы это устраивало Переса, в назначении Конте не стоило бы сомневаться. Несколько лет назад президент «Реала» так и поступил бы, не задумываясь, что будет с командой дальше. Мало кто из тренеров «Мадрида» за последние 50 лет продержался дольше двух лет, и этого срока Антонио вполне хватило бы, чтобы повторить достижения «Челси».

Но теперь Перес узнал, что обращаться с командой можно по-другому. Семейная атмосфера, которую привнес Зидан, привела «Реал» на вершину европейского футбола, и возвращаться к прежним сценариям незачем. «Мадрид» больше не конвейер по переработке тренеров, и увольнение Лопетеги не должно этого изменить.

Недавно экс-президент «бланкос» Рамон Кальдерон рассказал, что наглые требования Конте окончательно убедили боссов «Реала» послать итальянца. Он хотел полной свободы в управлении командой, формировании тренерского штаба и подборе новичков. Ставить условия перед клубом Фло Переса – слишком даже для Антонио.

Он пришел бы в «Реал» ненадолго. А за выходом из кризиса у Конте начался бы предсказуемый программный сбой: поиск виноватых, внутренние конфликты, требование новых игроков и шантаж президента. Это не то, что нужно клубу, сознательно отказавшемуся от хаотичных дорогих закупок.

«Мадриду» необязательно отбрасывать себя в прошлое и повторять все, что уже случалось при Моуринью. Ни сам португалец, ни Конте не вернут клуб в состояние гармонии, в котором он находился до Лопетеги. Лучше рискнуть с Сантьяго Солари или Гути, чем убивать все, чего добились за последние годы.

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