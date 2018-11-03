Todo Noticias: Лионель Месси отмывал деньги через собственный благотворительный фонд

Форвард «Барселоны» Лионель Месси и его отец подозреваются в отмывании денег через свой благотворительный фонд.

По информации телеканала Todo Noticias, пожертвования, которые получал фонд «Лео Месси», могли переводиться на офшорные счета. Подозрения основаны на показаниях бывшего сотрудника фонда – он заявил, что средства шли не на социальные проекты, как предусмотрено законодательством.

Прокуратура Аргентины просит суд начать расследование в отношении Месси и запросила документы по обвинению футболиста в налоговых преступлениях в Испании.

В 2017 году Месси был признан виновным в уклонении от уплаты налогов и получил 21 месяц тюрьмы условно.

В чемпионате Испании-2018/19 аргентинец провел 9 матчей и забил 7 мячей.

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