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Marca: «Реал» может пригласить Леонарду Жардима
Перес обратил внимание на коуча, раскрывшего талант Мбаппе.
Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим стал одним из претендентов на аналогичный пост в мадридском «Реале».
О возможном назначении Жардима на место, освободившееся после отставки Хулена Лопетеги, сообщила Marca. Другим претендентом является Маурисио Почеттино, возглавляющий «Тоттенхэм».
- В настоящий момент мадридской командой временно руководит Сантьяго Солари.
- В сезоне-2016/17 «Монако» под руководством Жардима стал чемпионом Франции и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
Текст Василия Легейдо, который в тему:
«Реал» отказался от Конте – и правильно. Иначе клуб предал бы принципы
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