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Marca: «Реал» может пригласить Леонарду Жардима

Marca: «Реал» может пригласить Жардима
Eurosport

1 час назад

Перес обратил внимание на коуча, раскрывшего талант Мбаппе.

Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим стал одним из претендентов на аналогичный пост в мадридском «Реале».

О возможном назначении Жардима на место, освободившееся после отставки Хулена Лопетеги, сообщила Marca. Другим претендентом является Маурисио Почеттино, возглавляющий «Тоттенхэм».

  • В настоящий момент мадридской командой временно руководит Сантьяго Солари.
  • В сезоне-2016/17 «Монако» под руководством Жардима стал чемпионом Франции и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Текст Василия Легейдо, который в тему:

«Реал» отказался от Конте – и правильно. Иначе клуб предал бы принципы

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