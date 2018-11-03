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Первый гол Винисиуса за «Реал Мадрид» – скоро там про Криштиану Роналду совсем забудут

Первый гол Винисиуса за «Реал» – скоро там про Роналду совсем забудут
Eurosport

25 мин. назад

В итоге автогол – зато какой зрелищный.

«Реал Мадрид» огорчил «Вальядолид» Роналдо в матче 11-го тура Примеры – 2:0.

Хозяева долго страдали – лишь на 83-й минуте Винисиус удачно оказался на левом фланге штрафной соперника: получил аккуратную передачу от Иско и зарядил турбоускорение в центр. Оттуда бразилец пробил в спину Кико Оливаса, после чего мяч оказался в сетке «Вальядолида».

  • «Реал» отдал за вундеркинда 46 миллионов евро. Контракт был подписан в июле 2018-го.
  • Винисиус уже творил магию за «Кастилью».
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