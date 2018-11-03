Первый гол Винисиуса за «Реал Мадрид» – скоро там про Криштиану Роналду совсем забудут

«Реал Мадрид» огорчил «Вальядолид» Роналдо в матче 11-го тура Примеры – 2:0.

Хозяева долго страдали – лишь на 83-й минуте Винисиус удачно оказался на левом фланге штрафной соперника: получил аккуратную передачу от Иско и зарядил турбоускорение в центр. Оттуда бразилец пробил в спину Кико Оливаса, после чего мяч оказался в сетке «Вальядолида».

«Реал» отдал за вундеркинда 46 миллионов евро. Контракт был подписан в июле 2018-го.

Винисиус уже творил магию за «Кастилью».

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