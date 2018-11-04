Усман Дембеле и Луис Суарес спасли для «Барсы» победу в безнадежном матче. Кликай и смотри все голы

«Барселона» в матче 11-го тура Примеры обыграла «Райо Вальекано» – 3:2.

Счет в игре открыл нападающий «Барсы» Луис Суарес, которому ассистировал Жорди Альба.

Хозяева выправили положение благодаря точному удару Хосе Анхеля Поцо из-за пределов штрафной.

Во втором тайме «Райо» и вовсе вышел вперед – Альваро Гарсия вышел на поле и спустя минуту расстрелял пустые ворота после отскока от штанги.

«Барса» уступала в счете до 87-й минуты, но тут за дело взялся Усман Дембеле, забивший в дальний после скидки Жерара Пике.

А на 90-й минуте игры «Райо» лишился даже ничьей – неугомонный Суарес идеально протолкнул мяч в сетку на дальней штанге и оформил дубль.

После 11 матчей у «Барселоны» на счету 24 очка и первая строчка в таблице.

«Райо Вальекано» занимает 19-ю позицию с шестью баллами.

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