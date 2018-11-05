Marca: «Реал» подпишет контракт с adidas на 1,1 миллиарда евро и обойдет «Барселону»

Президент «Реала» Флорентино Перес готовит крупную сделку, которая принесет дополнительные доходы в бюджет мадридского клуба. Перес почти договорился с adidas о продлении спонсорского соглашения.

Новый контракт Флорентино и производитель спортивной экипировки заключат на 10 лет, он будет рассчитан на 1,1 миллиарда евро. Таким образом, «Реал» удвоит ежегодную гарантированную прибыль от adidas, сейчас составляющую 52 миллиона евро.

Для примера Marca приводит договор Nike и НБА. Американская компания каждый сезон выплачивает 21 команде лиги по 110 миллионов евро. То есть «Мадрид» будет зарабатывать от экипировщиков столько же, сколько ведущие баскетбольные клубы.

О продолжающихся переговорах в мае сообщала немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на Football Leaks. В готовящемся 140-страничном соглашении есть даже пункт о вылете, при котором доходы «Реала» от adidas упадут до 65 миллионов евро. Победа в Примере принесет мадридцам дополнительные 2,5 млн евро до 2019 года и вырастет до 3,5 млн евро с 2020-го. Выигрыш Лиги чемпионов в сезоне-2018/19 даст «бланкос» еще 5 млн евро, а со следующего сезона увеличится до 7 млн.

Когда сделка испанского клуба с компанией спортивной одежды вступит в силу, «Реал» обойдет «Манчестер Юнайтед» по доходам от экипировщиков. Манкунианцы получают 85 млн евро.

«Барселона» подписала новый контракт с Nike в мае 2016 года и просила 105 миллионов евро в течение 10 лет, но на деле зарабатывает лишь 83 миллиона.

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