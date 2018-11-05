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Дани Карвахаль: «Хулен Лопетеги – лучший из тренеров, с которыми я работал»

Карвахаль: «Лопетеги – лучший из тренеров, с которыми я работал»
Eurosport

1 час назадОбновлено 59 мин. назад

Неожиданные слова от человека, который побеждал с Зинедином Зиданом.

Защитник «Реала» Дани Карвахаль дал высокую оценку тренерским способностям Хулена Лопетеги.

«Для меня Лопетеги был лучшим тренером, с которым я когда-либо работал. К сожалению, фортуна отвернулась от него, и он не смог продолжить работу с нами. Я разделяю его взгляд на футбол, мне близки его методы управления командой и общения с игроками.

Я говорил об этом до того, как Лопетеги пришел в «Реал», и говорю об этом сейчас. И буду говорить и дальше, пока «Реал» не назначит тренера, который будет делать все перечисленные вещи лучше, чем Лопетеги», – приводит слова Карвахаля Marca.

  • Дани работал вместе с Лопетеги не только в «Реале», но и в сборной Испании.
  • В данный момент обязанности главного тренера «галактикос» временно исполняет Сантьяго Солари.

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