Игнашевич: «Не ставлю Модрича в ряд с Месси, Роналду и Зиданом. Не увидел в нем ничего выдающегося»

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич не считает полузащитника «Реала» Луку Модрича великим футболистом.

«Я играл против Зидана, против других великих футболистов. Когда мне противостоял Модрич, я не видел ничего в нем такого выдающегося. Не могу его поставить в один ряд с Месси, Роналду и Зиданом», – приводит слова Игнашевича «Чемпионат».

На ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где по пенальти уступила сборной Хорватии.

Модрич стал лучшим игроком 2018 года по версии ФИФА.

Азар: «На мой взгляд, «Золотой мяч» заслужил Лука Модрич»

Подписывайся на нас Вконтакте