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Игнашевич: «Не ставлю Модрича в ряд с Месси, Роналду и Зиданом. Не увидел в нем ничего выдающегося»
Хорват пока не дотягивает до уровня настоящих легенд.
Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич не считает полузащитника «Реала» Луку Модрича великим футболистом.
«Я играл против Зидана, против других великих футболистов. Когда мне противостоял Модрич, я не видел ничего в нем такого выдающегося. Не могу его поставить в один ряд с Месси, Роналду и Зиданом», – приводит слова Игнашевича «Чемпионат».
- На ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где по пенальти уступила сборной Хорватии.
- Модрич стал лучшим игроком 2018 года по версии ФИФА.
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