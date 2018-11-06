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UOL: на счетах бывшего игрока «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо осталось 6 евро

UOL: на счетах Роналдиньо осталось 6 евро
Eurosport

42 мин. назад

Нет, не шесть миллионов, а шесть евро.

В Бразилии суд постановил изъять паспорт легенды сборной и «Барселоны» Роналдиньо. Это связано с оплаченными счетами футболиста и его брата на сумму в 2 миллиона евро.

Власти оштрафовали Роналдиньо и его брата Роберто за незаконное строительство в охраняемой зоне. Но имущества, которое они оставили в залог, недостаточно для судебного разбирательства, длящегося уже четыре года. При этом на счетах бывшего футболиста власти нашли лишь шесть евро.

Образ жизни Роналдиньо не соответствует его накоплениям на родине. Последние несколько недель бразилец летал в Китай и Японию по рекламным вопросам. Также он недавно был в Европе и Африке, а 17 ноября бывший полузащитник «Барселоны» и «Милана» примет участие в товарищеской «Игре чемпионов» в немецком Франкфурте.

Суд установил, что Nike в сотрудничестве с экс-футболистом запустил линию обуви, которая должна принести Ронни какой-то доход. Об этом сообщил UOL.

  • С «Барселоной» Роналдиньо выиграл Лигу чемпионов-2005/06, а в 2005-м стал обладателем «Золотого мяча».
  • Официально бразилец объявил о завершении карьеры лишь в январе 2018-го, хотя к тому моменту не играл в профессиональных клубах три года.

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