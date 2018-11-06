Don Balon: «Реал Мадрид» хочет обменять Марко Асенсио на Эдена Азара из «Челси»

Президент «Реала» Флорентино Перес хочет ускорить переговоры о покупке звезды лондонского «Челси» Эдена Азара.

Босс мадридского клуба готов подождать летнего трансферного окна, чтобы завершить сделку. Для лучшего хода Перес предложит «синим» Марко Асенсио. Президенту «бланкос» не нравится, что испанский полузащитник потерял место в составе и не делает разницу. Вероятно, «Реал» рассчитывает на обмен футболистами без денежных компенсаций.

И.о. главного тренера Сантьяго Солари настаивает на сохранении Асенсио в Мадриде и считает, что Марко поможет стабилизировать обстановку в команде. Об этом пишет Don Balon.

22-летний Асенсио провел в чемпионате Испании-2018/19 11 матчей, забил 1 мяч и отдал 4 ассиста.

Эден Азар ударно начал этот розыгрыш английской Премьер-лиги – 7 голов и 4 передачи в 10 встречах.

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