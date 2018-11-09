Луис Суарес потерял себя в «Барселоне». Он должен перейти в «Реал»

Пять лет назад Луис Суарес был самой рок-н-ролльной футбольной суперзвездой: тащил «Ливерпуль» к титулу в АПЛ, стрелял по девяткам с тридцати метров, ругался с партнерами и сольно праздновал голы, кусался, пинался, симулировал и вообще вел себя как животное. Не спасали ни оскал от Фредди Меркьюри, ни умилительная биография (с детства любит одну девочку), ни красивые истории о том, как он извинялся перед поварами, если вдруг оставлял еду на тарелке. Луиса все равно ненавидели и презирали, но втайне восхищались его безбашенностью и неадекватностью.

Суареса натурально боялись, потому что он мог выкинуть любую девиацию. Человек вообще не понимал, где границы дозволенного – никто не удивился, когда после стоматологического нападения на Кьеллини уругвайца на полном серьезе предложили спрятать в дурку. Это выглядело завораживающе: гениальность, переходящая в безумие. Никаких правил, никакой дисциплины, никакой пощады.

Луис Суарес в «Ливерпуле»Getty Images

А потом Суарес перешел в «Барселону» и стал классическим каталонским пупсиком: пушистым, тошнотворно правильным, приторно семейным. Луис выиграл гору титулов, забивал в финале ЛЧ, подрывал Класико, входил во все символические сборные и действительно сделал для «Барсы» не меньше, чем Роналдиньо и Неймар. Но есть проблема: Суарес не остался в тени Месси, а просто растворился в нем без остатка.

Скорее всего, в 2014-м во время знакомства Лео сразу сказал Луису, что в «блаугране» его фокусы не пройдут. Случился такой мерзенький разговор в духе «Ты вообще понимаешь, куда попал? Ты готов соответствовать?» Запуганный дисквалификациями Суарес был готов, поэтому принял правила игры. Бунтарь и псих уступил место прилежному экстра-форварду, каких десятки, от Икарди до Левандовского.

Карьера Луиса в «Ливерпуле» – феерические голы, которые перебивались дьявольскими вспышками бешенства. Суарес в «Барсе» – чисто статистическая фигура: столько-то забил, столько-то отдал, столько-то выиграл, ну и конец. По объемности впечатлений Луис всегда будет ближе к механическому снайперу Это’О, чем к божественному Роналдиньо, который торговался и ленился, опухал и опаздывал, но все равно творил магию и постоянно резонировал.

У Суареса остался лишь один шанс вновь наэлектризовать карьеру. «Барселона» неприкрыто ищет ему замену, демонстрируя, что уругваец уже слишком старый – в 2019-м ему исполнится 32. Сам Луис публично не против («Все нормально, все понимаю»), но ему пора окрыситься, рассвирепеть и внаглую поискать новый клуб.

Он найдется почти сразу: «Реалу», который хотел Суареса еще до ЧМ-2014, срочно нужен турбофорвард. Выманив уругвайца, «Мадрид» решит сразу две проблемы – получит голевую машину и переведет главного киллера Классико на свою сторону.

Но главное – вернет миру прежнего Луиса Суареса. Непредсказуемого хищника, которого ненавидят и боятся.

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