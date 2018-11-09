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Мартин Демичелис: «Я посоветовал Лионелю Месси диетолога, который избавил его от рвоты и диареи»
Теперь понятно, почему Лео по 20 раз бегал в туалет.
Бывший защитник сборной Аргентины Мартин Демичелис рассказал об отношении к Лионелю Месси и бесценном совете, который он дал соотечественнику.
«Лео – интроверт, но когда он расслаблен и находится вместе с друзьями, то часто шутит. Отцовство сделало его ответственнее. Он многое прошел, чтобы стать лучшим. Несколько лет назад его мучили рвота и диарея. Я посоветовал ему своего диетолога, Лео прошел дезинтоксикационную терапию и почти сразу избавился от этих симптомов», – рассказал Демичелис в интервью La Nación.
- Ранее Диего Марадона сказал о Месси, что лидером сборной не может быть парень, который перед матчем 20 раз бегает в туалет.
- Демичелис завершил карьеру в 2017-м.
- Мартин выступал за «Ман Сити», «Баварию», «Малагу», «Эспаньол» и «Ривер Плейт».
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