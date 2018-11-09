Мартин Демичелис: «Я посоветовал Лионелю Месси диетолога, который избавил его от рвоты и диареи»

Бывший защитник сборной Аргентины Мартин Демичелис рассказал об отношении к Лионелю Месси и бесценном совете, который он дал соотечественнику.

«Лео – интроверт, но когда он расслаблен и находится вместе с друзьями, то часто шутит. Отцовство сделало его ответственнее. Он многое прошел, чтобы стать лучшим. Несколько лет назад его мучили рвота и диарея. Я посоветовал ему своего диетолога, Лео прошел дезинтоксикационную терапию и почти сразу избавился от этих симптомов», – рассказал Демичелис в интервью La Nación.