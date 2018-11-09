Сope: Сантьяго Солари утвердят в роли главного тренера «Реала» в случае победы над «Сельтой»

«Реал» выиграл три матча под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сантьяго Солари.

Для утверждения аргентинца в роли главного до конца сезона «Реалу» нужно выиграть еще одну встречу – против «Сельты» в ближайшие выходные, утверждает Сope.

По правилам испанского футбола, клубу дается 15 дней на утверждение и.о. тренера в роли главного. Если это не произойдет, то клуб должен заменить его другим специалистом. Руководство «Реала» должно определиться 11 ноября.

«Реал» выиграл 3 матча при Солари с разницей мячей 11:0.

Лучше в клубе стартовал только Хосе Берраондо (3 победы с общим счетом 15:0) в 1928 году.

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