Getty Images

Сope: Сантьяго Солари утвердят в роли главного тренера «Реала» в случае победы над «Сельтой»

Сope: Солари утвердят в роли главного тренера «Реала» в случае победы над «Сельтой»
Eurosport

34 мин. назад

Остался один шаг.

«Реал» выиграл три матча под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сантьяго Солари.

Для утверждения аргентинца в роли главного до конца сезона «Реалу» нужно выиграть еще одну встречу – против «Сельты» в ближайшие выходные, утверждает Сope.

По правилам испанского футбола, клубу дается 15 дней на утверждение и.о. тренера в роли главного. Если это не произойдет, то клуб должен заменить его другим специалистом. Руководство «Реала» должно определиться 11 ноября.

  • «Реал» выиграл 3 матча при Солари с разницей мячей 11:0.
  • Лучше в клубе стартовал только Хосе Берраондо (3 победы с общим счетом 15:0) в 1928 году.
Eurosport в телеграме

Лучшие тексты и главные новости дня – в телеграме и у тебя под рукой

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Воронов так раскочегарился, что растопил лед Хиросимы на четвертом этапе Гран-при NHK Trophy

07:01
Популярные видео
Алиев восхитительно исполнил четверной прыжок, поддался эмоциям и смазал тройной аксель
 404 просмотров3 ч
«Чикаго» и «Каролина» подошли к битве с пятью поражениями подряд – Свечников помог выявить лучшего
 315 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться