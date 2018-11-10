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Роберто Карлос: «Винисиус Жуниор будет творить историю «Реала» и мирового футбола»

Роберто Карлос: «Винисиус будет творить историю «Реала» и мирового футбола»
Eurosport

1 час назад

В Мадриде взошла новая звезда.

Легендарный защитник «Реала» Роберто Карлос считает, что у полузащитника «галактикос» Винисиуса Жуниора есть потенциал стать легендой мирового футбола.

«Винисиус очень молод, но он уходил из «Фламенго» уже опытным игроком. Было здорово, что он сыграл против «Виктории» в Лиге чемпионов. Он будет творить историю «Реала» и мирового футбола. Он современный игрок с отличным дриблингом, ответственный, последовательный и состоявшийся», – приводит слова Карлоса Marca.

  • В чемпионате Испании-2018/19 Жуниор трижды появился на поле и забил один мяч.
  • Роберто Карлос выступал за «Реал» с 1996-го по 2007-й.

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