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«Реал Мадрид» проиграл суд Ла Лиге – придется делать игровые номера как у всех

«Реал» проиграл суд Ла Лиге – придется делать игровые номера как у всех
Eurosport

1 час назад

В этом году клуб лишен чемпионской идентичности.

После ухода Роналду из Мадрида улетучилась вообще любая удача.

В 2017-м и 2018-м мадридский клуб менял шрифт игровых номеров джерси, не согласуя действия с руководством Примеры. В правилах участия в национальном чемпионате Испании указано, что все клубы-участники должны носить игровые майки в едином стиле, с одинаковыми шрифтами.

Выписка из Мадридского суда с подтверждением победы Ла Лиги. Теперь «бланкос» должны сделать джерси с единым для всех клубов написанием и выплатить лиге штраф.

«Реал» по-прежнему может использовать любые дизайнерские решения в еврокубках, на Кубке Короля и Клубном чемпионате мира.

  • 11 ноября в 22:45 по Москве «Реал» поедет в Виго на матч с «Сельтой».
  • «Реал» идет шестым в таблице Ла Лиги.
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