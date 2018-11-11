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Врачи разрешили капитану «Барселоны» Лионелю Месси сыграть с «Бетисом»
Наконец-то.
После трех недель восстановления Лео Месси снова готов выходить на матчах «блауграны».
11 ноября об этом сообщил официальный твиттер-аккаунт «Барселоны». Лионель Месси уже заявлен на ближайший матч каталонского клуба – в 18:15 против «Бетиса» в рамках 12-го тура чемпионата Испании.
- Месси повредил правую руку во время матча с «Севильей» в девятом туре Ла Лиги.
- И без Лео дела каталонцев складывались неплохо – в пяти матчах без капитана «Барса» добилась четырех побед, включая разгром «Реала» в Эль Класико (5:1).
«Барселоне» лучше без Месси. Лео выбрал идеальное время для травмы
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