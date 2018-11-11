Возвращение Месси, красная Ракитичу, ошибка Тер Штегена – все 7 голов из домашнего кошмара «Барсы»

В матче 12-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле уступила «Бетису» – 3:4.

Счет в игре на 20-й минуте открыл защитник «Бетиса» Хуниор Фирпо – он финтами раскачал Серхи Роберто и послал мяч в ближний угол.

Затем «Бетис» убежал еще в одну контратаку, и Хоакин после серии прострелов забил второй. «Камп Ноу» погрузился в недоумение.

Во втором тайме хозяева отыграли один мяч: Жорди Альба заработал пенальти, Лео Месси его реализовал.

Но через несколько минут после гола Месси ошибся Марк-Андре Тер Штеген – немец не справился с простеньким ударом Джовани Ло Сельсо.

Надежду на спасение «Барсе» подарил гол Артуро Видаля – его соорудили Месси и Мунир Эль-Хаддади.

На 81-й минуте вторую желтую карточку за срыв атаки получил Иван Ракитич.

А на 83-й «Бетис» снова повел в два мяча – Серхио Каналес конвертировал в гол очередной фланговый прострел.

В компенсированное время Месси забил еще, но было поздно: «Барса» впервые за 15 лет пропустила дома четыре мяча и проиграла 15-й команде чемпионата.

После 12 туров на счету «Барселоны» осталось 24 очка.

Каталонцы лидируют в турнирной таблице, отрыв от «Атлетико» – одно очко.

«Бетис» набрал 16 баллов и поднялся на 12-ю строчку.

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