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El Chiringuito TV: Усман Дембеле приехал на «Камп Ноу» за 2 минуты до игры с «Бетисом»
Француз не знает, что такое пунктуальность.
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле опоздал на домашний матч команды против «Бетиса» (3:4).
По данным известного испанского журналиста Игнасио Мигелеса, Дембеле прибыл на парковку перед стадионом в 16:13 по местному времени – за две минуты до стартового свистка. Француз не видел первые минуты матча.
- Главный тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде заранее не включил Дембеле в заявку на матч.
- 24 октября Усман опоздал на командное собрание перед игрой с «Интером» – говорят, это его постоянная проблема.
- Поражение от «Бетиса» – второе для «Барсы» в чемпионате Испании-2018/19. За весь прошлый сезон «сине-гранатовые» проиграли всего один матч.
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