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El Chiringuito TV: Усман Дембеле приехал на «Камп Ноу» за 2 минуты до игры с «Бетисом»

El Chiringuito TV: Дембеле приехал на «Камп Ноу» за 2 минуты до игры с «Бетисом»
Eurosport

1 час назад

Француз не знает, что такое пунктуальность.

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле опоздал на домашний матч команды против «Бетиса» (3:4).

По данным известного испанского журналиста Игнасио Мигелеса, Дембеле прибыл на парковку перед стадионом в 16:13 по местному времени – за две минуты до стартового свистка. Француз не видел первые минуты матча.

  • Главный тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде заранее не включил Дембеле в заявку на матч.
  • 24 октября Усман опоздал на командное собрание перед игрой с «Интером» – говорят, это его постоянная проблема.
  • Поражение от «Бетиса» – второе для «Барсы» в чемпионате Испании-2018/19. За весь прошлый сезон «сине-гранатовые» проиграли всего один матч.

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