«Барса» впервые проиграла, когда Месси забил 2. Самые жгучие факты об избиении на «Камп Ноу»

«Бетис» приехал на «Камп Ноу» в статусе 16-й команды Ла Лиги, но внезапно очень дерзко сыграл в атаке и разрубил «Барсу» (4:3). Команде Кике Сетьена не везло с реализацией в предыдущих матчах, но карма вернула долги.

У каталонцев в стартовом составе вышел Лионель Месси, но даже гениальный аргентинец двумя голами не спас «блауграну» от поражения.

«Барселона» сохранила первую строчку в таблице. Догнать «сине-гранатовых» по очкам может только «Эспаньол».

«Бетис» поднялся на 12-е место. У «зелено-белых» 16 баллов.

«Барселона» – «Бетис» – 3:4