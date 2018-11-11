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«Барса» впервые проиграла, когда Месси забил 2. Самые жгучие факты об избиении на «Камп Ноу»
Хоть один «Реал» смог.
«Бетис» приехал на «Камп Ноу» в статусе 16-й команды Ла Лиги, но внезапно очень дерзко сыграл в атаке и разрубил «Барсу» (4:3). Команде Кике Сетьена не везло с реализацией в предыдущих матчах, но карма вернула долги.
У каталонцев в стартовом составе вышел Лионель Месси, но даже гениальный аргентинец двумя голами не спас «блауграну» от поражения.
- «Барселона» сохранила первую строчку в таблице. Догнать «сине-гранатовых» по очкам может только «Эспаньол».
- «Бетис» поднялся на 12-е место. У «зелено-белых» 16 баллов.
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