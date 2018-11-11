Getty Images

«Барса» впервые проиграла, когда Месси забил 2. Самые жгучие факты об избиении на «Камп Ноу»

«Барса» впервые проиграла, когда Месси забил 2. Самые жгучие факты об избиении на «Камп Ноу»
Дмитрий Панферов

8 мин. назад

Хоть один «Реал» смог.

«Бетис» приехал на «Камп Ноу» в статусе 16-й команды Ла Лиги, но внезапно очень дерзко сыграл в атаке и разрубил «Барсу» (4:3). Команде Кике Сетьена не везло с реализацией в предыдущих матчах, но карма вернула долги.

У каталонцев в стартовом составе вышел Лионель Месси, но даже гениальный аргентинец двумя голами не спас «блауграну» от поражения.

  • «Барселона» сохранила первую строчку в таблице. Догнать «сине-гранатовых» по очкам может только «Эспаньол».
  • «Бетис» поднялся на 12-е место. У «зелено-белых» 16 баллов.

«Барселона» – «Бетис» – 3:4

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Безумное лазерное шоу перед финалом турнира в Муийон-Ле-Каптиф, которому позавидует даже Евровидение

03:22
Популярные видео
Немецкий теннисист разозлился из-за проигранного очка и швырнул ракетку в зрителей
1 486 просмотров4 ч
В Иране революция: впервые за 40 лет женщин пустили на футбол, и они заняли всю трибуну
3 023 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться