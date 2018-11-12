Пачка яростных голов «Реала» и 2 роскошных ответа «Сельты» в 12-м туре чемпионата Испании

В матче 12-го тура Ла Лиги «Реал» и «Сельта» оторвались: мадридцы выиграли – 4:2. Все шесть голов забили разные люди, а еще был автогол и пенальти – короче, фулл-хаус.

В первом тайме гости из Мадрида занесли всего один гол – Карим Бензема на 23 минуте роскошно отлепился от защитников под заброс из глубины, одним движением принял мяч, а вторым расправился с вратарем Альваресом.

Второй мяч зрители увидели уже после перерыва. На 56 минуте «Реал» провел позиционную атаку, которая кончилась обрезом. Но защитник мадридцев Альваро Одриосола вовремя вступил в отбор, мяч отскочил к Бензема. Карим забил второй рикошетом от Густаво Кабраля – мяч записали на игрока «Сельты».

На 61 минуте «Сельта» доказала, что тоже умеет в позиционную атаку. Хозяева провели быструю вертикальную комбинацию из шести пасов, защитник Уго Мальо неожиданно сместился к центру и без сопротивления открылся под кросс с фланга. Удар в касание – гол. Красота.

На 81 минуте «Реал» заработал пенальти. Одриосола бедром поймал Хунка, а вот оппонент действовал очень грубо, даже не касаясь мяча. Рамос с точки переиграл Альвареса.

Развязка получилась совсем острой. Сначала на первой компенсированной минуте Дани Себальос устремился по центру и пульнул метров с 19 без сопротивления – мяч влетел под перекладину.

А за 54 секунды до финального свистка измученная «Сельта» на локтях доползла до ворот «Мадрида», и Мендес слабым, но точным ударом из-под защитников прошил Куртуа. Что за день!

На 87 минуте Кабраль, уже обиженный автоголом, получил красную карточку.

«Реал» идет на шестом месте в таблице Примеры, отставая от лидирующей «Барсы» на четыре очка. «Сельта» – 14-я.

В следующем туре «Реал» сыграет с «Эйбаром», а «Сельта» – с «Реалом Сосьедад»

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