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Сантьяго Солари дебютировал в «Реале» с четырех побед и разницей мячей +13 – лучший старт за 116 лет
Если бы Флорентино Перес мог, то купил бы тренера сам у себя.
Исполняющий обязанности главного тренера «Реала» Сантьяго Солари почти гарантировал долгосрочный контракт, победив в гостях «Сельту» – 4:2.
Это победа стала четвертой подряд для «Мадрида» под руководством Солари. При этом «Реал» забил 15 мячей, а пропустил всего два. Это лучший старт тренера за всю 116-летнюю историю клуба.
Предыдущие тренеры, которые начинали с четырех побед: Мануэль Пеллегрини (разница мячей +12), Хосе Антонио Камачо (+6), Вуядин Бошков (+5), Энрике Фернандес (+9), Франсиско Бру (+7).
После победы над «Сельтой» защитник «Реала» Альваро Одриосола заявил в интервью Marca, что игроки готовы умереть за Сантьяго Солари и хотят, чтобы он остался.
- «Реал» занимает шестое место в чемпионате Испании и отстает от лидера – «Барсы» – на 4 очка.
- Сантьяго Солари 42 года, он еще не работал главным тренером, закончив карьеру в 2011-м.
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