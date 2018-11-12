Форвард «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз получил приз Marca лучшему игроку Примеры
Заодно аргентинцу вручили трофей Пичичи.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил приз Альфредо Де Стефано по итогам сезона-2017/18. Эта награда, учрежденная газетой Marca, вручается лучшему игроку Примеры по итогам чемпионата.
Помимо приза Де Стефано, аргентинец получил трофей Пичичи – награду лучшему бомбардиру Примеры. В чемпионате Испании-2017/18 Месси забил 34 мяча.
- Месси выиграл приз Де Стефано в шестой раз за карьеру.
- Трофей Пичичи получил название в честь легендарного игрока «Атлетико» Рафаэля Морено Арансади по прозвищу Пичичи.
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