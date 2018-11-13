Сантьяго Солари – новый тренер «Реала». Это жалкое решение Флорентино Переса

Сантьяго Солари выдал лучший старт среди всех коучей «Мадрида»: 4 матча, 4 победы, 15:2 по голам – ни Зидан, ни Моуринью, ни Анчелотти с Дель Боске о таком даже не мечтали. Особенно круто Солари выглядит на фоне Лопетеги – бывшего кипера, который за полгода из респектабельного мужчины превратился в кромешного лузера.

Проблема в том, что достижение Сантьяго предельно поверхностное. Оно из той эпохи, когда не было ни WhoScored, ни продвинутой статистики, ни даже цветного телевидения. Перес принимал решение, основываясь исключительно на результате – он мог вообще не смотреть игры, но увидеть в газетах счета и утвердить Солари главным.

Сантьяго СолариSID

15:2 от Сантьяго – это мертвый клуб из третьего испанского дивизиона, одна из слабейших команд ЛЧ и два середняка Ла Лиги. Нет ни «Атлетико», ни «Барсы», ни хотя бы кого-то уровня ЦСКА.

При этом нет и никаких причин считать Солари слабым тренером. Вопрос исключительно в методике выбора: Флорентино обзвонил агентов, пообщался с коучами, получил отказ Конте, погрустил у себя в кабинете, а затем заметил, что бывший игрок «бланкос» тоже неплохо справляется. «Ладно, оставляем!» – рявкнул счастливый Фло. В очередной раз подтвердился старый тезис: у Переса нет ни долгосрочных планов, ни конкретных мыслей о том, как в идеале должен играть «Реал». Президент действует строго по ситуации. Ему важно одно – чтобы клуб побеждал вчера, сегодня и завтра. В этом ракурсе Солари внезапно стал удобным, поэтому взяли его.

Больше всего назначение Сантьяго напоминает подход коматозного «Милана»: там тоже во время шторма перебрали всех ветеранов. Просто «Реалу» космически повезло с Зиданом, а вот Солари легко может оказаться кем-то вроде Гаттузо – дать бодрость на старте, а потом выдавать абсолютно рандомные матчи и ни на что не влиять.

Сантьяго Солари, «Реал»Getty Images

Трагедия «Реала» как раз в этой хаотичности и метаниях. Клуб вроде бы выбирает новый курс, а потом сворачивает с него при первых признаках кризиса. У той же «Барсы» за 15 лет не было ни одной замены тренера по ходу сезона, если не считать вынужденную рокировку Вилановы на Роуру в 2013 году. У «Реала» за это время набралось шесть экстренных отставок. Да, по Кубкам чемпионов у грандов равенство (по четыре штуки), но «блауграна» была стабильнее и в Европе (у «Реала» – шесть подряд вылетов в 1/8 финала), и в Испании (9-5 по золотым медалям с 2003 года).

Но самое тревожное для фанатов «Мадрида» – поведение позднего Переса на переговорах. Летом 2017 года Флорентино уламывал Мбаппе переехать на «Бернабеу», но не захотел переплачивать и проиграл аукцион «ПСЖ». Логика была простой: и так сойдет, обойдемся без Килиана, ведь у нас есть Асенсио, Бэйл и Криштиану. Прошел год – Роналду ушел, Гарет не тянет, Марко стагнирует, а Мбаппе стал бесценным.

Сейчас та же история с тренером. Конте выдвинул кучу требований, а Перес, глядя на разгромы «Мелильи» и «Виктории», зажал деньги на элитного алленаторе и доверился неопытному Сантьяго. Смешнее всего, что, если верить инсайдам, судьбу Солари определяла «Сельта»: не было бы победы, «Реал» продолжил бы искать более солидного коуча.

Флорентино ПересGetty Images

Но теперь все счастливы. Флорентино дал шанс очередному мадридисту, Сантьяго пока всех рвет, футболистам снова есть за кого умирать, а Конте грамотно спасся от сотрудничества с импульсивным, нетерпеливым и прижимистым стариком. Идилия.

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