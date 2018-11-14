Дембеле раздражает «Барсу» опозданиями и поеданием фаст-фуда. Усман должен взять пример с Азара

Неудачный старт Дембеле в «Барселоне» был слишком предсказуем. «Боруссия» играла на пространстве, француз получал свободу для фирменного дриблинга. Против «Барсы» соперники по умолчанию закрываются – зон для контратак нет в принципе. Из-за травм Дембеле процесс переучивания затянулся еще сильнее.

Очень точные слова по этому поводу произнес Хави. «Барселона» – это последний экзамен для футболиста, не каждый может здесь заиграть. Сейчас Дембеле получает степень магистра. Чтобы добиться успеха в этом клубе, нужно знать в три раза больше. Да, у него большой талант, он очень быстрый, но тут у него не будет столько пространства, сколько было в «Дортмунде» или «Ренне», – рассказал Хави весной.

Переход из «Боруссии» в «Барсу» – радикальная смена обстановки. Несмотря на изменения в стиле при Вальверде, игра каталонцев по-прежнему базируется на владении мячом. Дембеле естественным образом получает больше передач, но матчей, где он мог бы показать лучшие качества, сейчас гораздо меньше.

Усман ДембелеGetty Images

Алексис Санчес – яркий пример футболиста, который провалился в «Барсе» с такими же навыками, как у Дембеле. Проблема Усмана в том, что он сам усложняет себе жизнь. Если Санчес был невероятным профессионалом и следил за питанием, то Дембеле, восстанавливаясь от травмы, забивал на режим, играл по ночам в приставку и добивал все фаст-фудом.

«Барселона» настолько взволновалась, что наняла для Усмана личного шеф-повара. В этом смысле Дембеле мог не напрягать клуб, а поучиться у Эдена Азара. В 2012 году бельгиец был заменен в одном из матчей сборной и прямо на скамейке уплетал гамбургер с картошкой-фри. Тренер дисквалифицировал Эдена на три игры.

С тех пор Азар изменился. По словам Эдена, теперь он соблюдает строгую диету, режим сна и отдыха. Про страсть Азара к фаст-фуду шутил даже король Бельгии, но максимум, который позволяет лидер «Челси» – съесть бургер после игры.

Постоянные опоздания Дембеле – еще одна причина, по которой игрок не может стать в раздевалке своим. Перед матчем с «Интером» Усман не успел к тактическому собранию Вальверде – заявился на «Камп Ноу» на 25 минут позже. Эрнесто максимально сгладил ситуацию до игры, но по данным Mirror, недисциплинированность француза взбесила Месси и Суареса. Лидеры попросили оставить Дембеле на скамейке запасных и выпустить вместо него Рафинью.

Жерар Пике шутил над рассеянностью Усмана еще раньше. В мае защитник рассказал: «У команды есть секретный чат в WhatsApp. Там обсуждаем время, в которое нужно быть либо на стадионе, либо на тренировке, либо на мероприятии. Полезно для Дембеле – он вечно опаздывает».

С Азаром все происходило по тому же сценарию. В ноябре 2013-го Моуринью не выпустил бельгийца на игру с «Шальке» из-за того, что Эден опоздал на предматчевый сбор. Жозе поступил даже жестче, чем Вальверде с Дембеле – Азар вообще не попал в запас.

Эден Азар и Жозе МоуриньюEurosport

За год до этого Эден опоздал на тренировку сборной Бельгии. Марк Вильмотс придумал оригинальное наказание – Азару пришлось покупать бутылку шампанского. По просьбе тренера капитан Венсан Компани заказал максимально дорогую марку. В тот момент Эдену было столько же, сколько сейчас Дембеле – 21. С тех пор ничего подобного за ним не водилось.

Тактическое мышление – последнее, чему Усман может поучиться у Азара. Хави предупреждал, что прокачать этот скилл будет чуть ли не главным вызовом для Дембеле в «Барсе»: «Ему нужно думать в разы быстрее, он должен принимать решения в доли секунды. Посмотрим, есть ли у него этот менталитет».

Судя по игре с «Интером» – нет. Благодаря отсутствию Месси Усман вышел на любимый правый фланг, но запорол сразу несколько моментов, банально передерживая мяч. Вот пара самых ярких примеров:

Роберто открывается по правому флангу, перед ним свободное пространство и никакой опеки. Дембеле не отдает передачуEurosport

Коутиньо врывается в штрафную «Интера», по нему никто не играет, есть возможность вывести один на один. Дембеле снова медлит и запарывает моментEurosport

Азар гораздо лучше понимает партнеров и быстрее читает игру. Тут у него есть преимущество перед Дембеле: Эден играет за «Челси» шесть лет, Усман за «Барсу» – чуть больше года. Но взаимопонимание с Жиру бельгиец наладил уже спустя шесть месяцев после трансфера страйкера в «Челси». После матча с «Кардиффом», в котором Жиру отдал две голевые передачи на Азара, француз сказал: «Он знает, какое удовольствие играть рядом с ним, и не только с ним – со всеми партнерами по «Челси». Но это правда, что у нас хорошие отношения на поле и за его пределами. Эден знает, как играть со мной, а я знаю, как играть с ним».

Без вреда для «Барсы» Дембеле не научился применять даже фирменные скиллы. И Усман, и Эден – короли дриблинга. Француз даже опережает бельгийца в эффективности: 56% удачных обводок против 52%. Но если Азар вводит их на чужой трети поля и опускается в центр, только чтобы подобрать мяч и перевести на фланг, то Дембеле использует финты в опасных зонах.

Ниже – карта потерь Усмана с «Жироной» (справа) и «Севильей» (слева). В обоих матчах Дембеле терял мячи либо рядом с центром поля, либо на своей половине. «Барселона» этого сезона уязвима к контратакам. Решения Дембеле по дриблингу лишь усугубляют ситуацию. Поскольку команда обороняется высоко, соперники перехватывают мяч и легко забрасывают защитникам за спину.

После перехода Дембеле в «Барсу» Томас Тухель сказал, что через несколько лет француз может выиграть «Золотой мяч». Уход Месси и Криштиану автоматически поднимет шансы Усмана, и если он поработает над недостатками, совершенно точно превратится в топового и зрелого игрока. Шикарная ролевая модель у Дембеле перед глазами.

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