Форвард «Барселоны» Лионель Месси стал вторым по голам за один клуб. Круче только бразилец Пеле

Капитан «Барселоны» Лионель Месси вышел на второе место по голам за один клуб.

После дубля в ворота «Бетиса» у Месси стало 566 забитых мячей в официальных матчах за «Барселону». Он обошел форварда «Баварии» Герда Мюллера – у немца 565 банок. В прошлом сезоне Лео подвинул Мюллера как лучшего бомбардира европейских лиг, игравшего всю карьеру в одной команде.

На первом месте в списке мировых и преданных голеадоров – бразилец Пеле, за 18 сезонов в «Сантосе» он наколотил 643 мяча.

Из всех банок Лионель 392 отправил в ворота соперникам по чемпионату Испании. 105 голов Месси забил в Лиге чемпионов, 48 – в Кубке, 13 – в Суперкубке страны, 5 – на Клубном чемпионате мира и еще 3 в Суперкубке УЕФА.

Месси идет с опережением графика – на 566 голов ему потребовалось 650 матчей за «Барсу». Лучшим сезоном аргентинца на «Камп Ноу» был сезон-2011/12, в котором он вонзил в сетку 73 мяча, 15 из них на «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщил официальный сайт «Барселоны».

Если вашим нелюбимым предметом в школе была математика, то до рекорда Пеле Месси осталось 77 голов.

В сезоне-2018/19 Лео отгрузил уже 14 мячей – 8 в Примере и 6 в Лиге чемпионов.

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