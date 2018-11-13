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Форвард «Барселоны» Лионель Месси стал вторым по голам за один клуб. Круче только бразилец Пеле

Месси стал вторым по голам за один клуб. Круче только Пеле
Eurosport

51 мин. назад

Преданность + мощь.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси вышел на второе место по голам за один клуб.

После дубля в ворота «Бетиса» у Месси стало 566 забитых мячей в официальных матчах за «Барселону». Он обошел форварда «Баварии» Герда Мюллера – у немца 565 банок. В прошлом сезоне Лео подвинул Мюллера как лучшего бомбардира европейских лиг, игравшего всю карьеру в одной команде.

На первом месте в списке мировых и преданных голеадоров – бразилец Пеле, за 18 сезонов в «Сантосе» он наколотил 643 мяча.

Из всех банок Лионель 392 отправил в ворота соперникам по чемпионату Испании. 105 голов Месси забил в Лиге чемпионов, 48 – в Кубке, 13 – в Суперкубке страны, 5 – на Клубном чемпионате мира и еще 3 в Суперкубке УЕФА.

Месси идет с опережением графика – на 566 голов ему потребовалось 650 матчей за «Барсу». Лучшим сезоном аргентинца на «Камп Ноу» был сезон-2011/12, в котором он вонзил в сетку 73 мяча, 15 из них на «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщил официальный сайт «Барселоны».

  • Если вашим нелюбимым предметом в школе была математика, то до рекорда Пеле Месси осталось 77 голов.
  • В сезоне-2018/19 Лео отгрузил уже 14 мячей – 8 в Примере и 6 в Лиге чемпионов.

Роналду: «Только я и Месси способны играть на самом высоком уровне более десяти лет»

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