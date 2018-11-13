Новый тренер «Сельты» Кардозу поблагодарил «Депортиво» за веру в него. «Депор» – злейший враг Виго

«Сельта» на специальной пресс-конференции представила нового главного тренера Мигела Кардозу.

На ней присутствовали президент клуба и пресс-атташе. Кардозу поблагодарил руководство галисийцев и сказал: «Спасибо «Депортиво» за веру в меня», но затем исправил ошибку.

В речи он соединил два клуба и сказал «Реал Клуб Депортиво», при том что полное название команды из Виго – «Реал Клуб Сельта».

«Депор» – главный соперник «Сельты», матчи между ними считаются северо-западным дерби.

Мигел Кардозу стал главным в «Сельте» в понедельник, 12 ноября. Предыдущего коуча галисийцев Антонио Мохамеда уволили после поражения от мадридского «Реала» со счетом 2:4.

Кардозу работал ассистентом тренера «Депортиво» в сезоне-2012/13.

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