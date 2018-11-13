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Сантьяго Солари подписал контракт с «Реалом» до 2021 года

Солари подписал контракт с «Реалом» до 2021 года
Eurosport

1 час назад

Аргентинец обрел всю полноту власти.

Исполняющий обязанности главного тренера «Реала» Сантьяго Солари избавился от приставки и.о.

«Совет директоров «Реала» провел встречу сегодня, 13 ноября 2018 года, и утвердил назначение Сантьяго Солари на пост главного тренера основной команды до 30 июня 2021 года», – говорится в заявлении «Мадрида».

  • «Реал» начал сезон с Хуленом Лопетеги, который был уволен после разгрома от «Барселоны» (1:5).
  • При Солари мадридцы выиграли все четыре матча.
  • 24 ноября «Реал» сыграет на выезде с «Эйбаром». Фаворит очевиден.
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