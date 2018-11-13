Андрес Иньеста: «Меня не ранит переход Неймара из «Пари Сен-Жермен» в «Реал Мадрид»

Полузащитник японского «Виссел Кобе» Андрес Иньеста выразил отношение к возможному трансферу Неймара в мадридский «Реал».

«Это не ранит меня, потому что это одна из тех вещей, которые, если должны произойти, обязательно произойдут. «Мадрид» может усилиться уникальным игроком. У «Барселоны» есть уникальные футболисты, и я вижу среди них кандидатов, способных выиграть титулы. «Барса» отлично усилилась в этом году. У них есть люди вроде Коутиньо, который отлично адаптировался. Вижу мощную команду», – сказал Иньеста в интервью радио Cadena Ser.

Также испанец прокомментировал возможное возвращение Неймара на «Камп Ноу». О такой возможности писала газета El Mundo Deportivo.

«Мне кажется, это будет сложно. Конечно, Неймар остается одним из лучших, в любой команде он будет выигрывать матчи в одиночку. Но вернуться будет нелегко», – добавил Андрес.

Иньеста провел в «Барселоне» 16 лет и в 2018-м покинул каталонский клуб ради японского «Виссел Кобе» и годовой зарплаты в 30 миллионов евро.

Андрес вместе с Неймаром провел четыре сезона и выиграл с ним два чемпионата Испании, три Кубка страны и Лигу чемпионов.

Иньеста: «Не удивлюсь, если Неймар перейдет в «Реал». Но, если честно, мне все равно»

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