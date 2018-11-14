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Marca: словенец Ян Облак хочет уйти из «Атлетико» (Мадрид) в январе

Marca: Облак хочет уйти из «Атлетико» в январе
Eurosport

30 мин. назад

Причина простая – деньги.

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак планирует покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Словенского вратаря не устраивает то, что руководство не предлагает ему новый контракт на улучшенных условиях. Остальные лидеры «индейцев» получили пересмотренные соглашения, а Облаку последний раз повышали зарплату в 2016 году.

Ян появился на вручении премий газеты Marca и дал понять, что может уйти из «Атлетико». На прямой вопрос о трансфере из «Мадрида», Облак ответил: «Не знаю, но на данный момент я здесь».

Руководители столичного клуба не переживают по поводу ухода словенца. У Облака действующий контракт до 2021 года, плюс еще никто не платил за какого-либо голкипера 100 миллионов евро – сумму отступных в соглашении Яна. Испанец Кепа Аррисабалага из «Бильбао» обошелся «Челси» в 80 миллионов.

  • Облак перешел в «Атлетико» в 2014 году из «Бенфики» в качестве замены Тибо Куртуа.
  • Словенец трижды подряд брал приз Рикардо Саморы – вратарю с самым большим числом сухих матчей в Ла Лиге.

Облак за последние 5 сезонов провел больше сухих матчей, чем пропустил голов

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